Отпущенного из СИЗО красноярского бизнесмена Быкова снова задержали

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков после решения суда о смене меры пресечения на домашний арест, не успел выйти из СИЗО, как его снова задержали по уголовному делу об убийстве.

Красноярский краевой суд в четверг изменил меру пресечения обвиняемому в создании преступного сообщества и соучастии в убийствах Анатолию Быкову на домашний арест. Но не успел бывший депутат выйти из СИЗО, как его снова задержали «в рамках расследования другого уголовного дела об организации убийства по найму.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда», — говорится в сообщении.

По версии СК РФ, летом 2004 года в поселке Удачный Красноярска Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. В 2005 году исполнитель убийства убил мужчину из пистолета. После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.