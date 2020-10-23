НАВЕРХ

Отпущенного из СИЗО красноярского бизнесмена Быкова снова задержали

Источник:
Sibnet.ru
213 0

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков после решения суда о смене меры пресечения на домашний арест, не успел выйти из СИЗО, как его снова задержали по уголовному делу об убийстве.

Красноярский краевой суд в четверг изменил меру пресечения обвиняемому в создании преступного сообщества и соучастии в убийствах Анатолию Быкову на домашний арест. Но не успел бывший депутат выйти из СИЗО, как его снова задержали «в рамках расследования другого уголовного дела об организации убийства по найму.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда», — говорится в сообщении.

По версии СК РФ, летом 2004 года в поселке Удачный Красноярска Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. В 2005 году исполнитель убийства убил мужчину из пистолета. После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.


Еще по теме
Скрывавшегося 9 лет омского бизнесмена Дрокина нашли в Испании
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания
Обвиняемого в руководстве ОПГ Быкова отправили из СИЗО домой
смотреть все
Красноярск #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска развезет врачей по вызовам
Сибирь 23.10.2020 11:49
Сахар и подсолнечное масло в Забайкалье подскочили в цене
Сибирь 23.10.2020 11:06
Пропавший томич почти неделю жил в лесу
Сибирь 23.10.2020 11:01
Жители Хакасии начали сами развозить врачей на вызовы
Сибирь 23.10.2020 10:22
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
8507
Российский интернет резко подорожает
3753
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3100
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2877
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Voland2

Выборы прошли, можно отпускать до следующего раза...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...

Иркут 69

Чеснок, серебро, осиновые колья.... 😀

лачинов

Да уж. Предсказать волну заболеваний на позднюю осень было трудно. Это "цунами" и без ковида каждое межсезонье...