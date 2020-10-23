НАВЕРХ

Тракторист в Кузбассе получил реальный срок за выключенную аварийку

Источник:
Sibnet.ru
247 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тракторист в Кемеровской области остановился на обочине, не включив авариные сигналы, чем спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина, его отправят в колонию, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Смертельная авария произошла в ноябре прошлого года. 50-летний тракторист вечером перевозил в прицепе длинные деревья, свисающие из тележки на два метра. На прицепе не было габаритных огней, поэтому за трактором ехали знакомые водителя с включенной аварийкой.

Через некоторое время у трактора закончилось дизель, и он остановился частично на правой обочине. Друзья водителя поехали за топливом, а мужчина пошел доставать знак аварийной остановки. В этот момент в прицеп въехала машина. Водитель легкового авто получил незначительные травмы, а пассажирка погибла.

Водителя трактора обвинили по часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим ТС, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При назначении наказания суд учел, что после этого ДТП тракторист снова нарушал правила, за что его штрафовали.

Мужчина должен провести два года в колонии-поселении. Также он обязан выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Еще по теме
Шесть человек пострадали в ДТП маршрутки с грузовиком в Приангарье
Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Красноярске
Водитель погиб во время обгона на новосибирской трассе. ФОТО
Двое погибли в лобовом ДТП на трассе в Красноярском крае. ВИДЕО
смотреть все
Кузбасс #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска развезет врачей по вызовам
Сибирь 23.10.2020 11:49
Сахар и подсолнечное масло в Забайкалье подскочили в цене
Сибирь 23.10.2020 11:06
Пропавший томич почти неделю жил в лесу
Сибирь 23.10.2020 11:01
Жители Хакасии начали сами развозить врачей на вызовы
Сибирь 23.10.2020 10:22
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
8507
Российский интернет резко подорожает
3753
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3100
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2877
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Voland2

Выборы прошли, можно отпускать до следующего раза...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...

Иркут 69

Чеснок, серебро, осиновые колья.... 😀

лачинов

Да уж. Предсказать волну заболеваний на позднюю осень было трудно. Это "цунами" и без ковида каждое межсезонье...