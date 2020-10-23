Тракторист в Кузбассе получил реальный срок за выключенную аварийку

Тракторист в Кемеровской области остановился на обочине, не включив авариные сигналы, чем спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина, его отправят в колонию, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Смертельная авария произошла в ноябре прошлого года. 50-летний тракторист вечером перевозил в прицепе длинные деревья, свисающие из тележки на два метра. На прицепе не было габаритных огней, поэтому за трактором ехали знакомые водителя с включенной аварийкой.

Через некоторое время у трактора закончилось дизель, и он остановился частично на правой обочине. Друзья водителя поехали за топливом, а мужчина пошел доставать знак аварийной остановки. В этот момент в прицеп въехала машина. Водитель легкового авто получил незначительные травмы, а пассажирка погибла.

Водителя трактора обвинили по часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим ТС, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При назначении наказания суд учел, что после этого ДТП тракторист снова нарушал правила, за что его штрафовали.

Мужчина должен провести два года в колонии-поселении. Также он обязан выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.