Красноярца осудили на 8 лет за распыление баллончика в сотрудников ФСБ

Свердловский районный суд Красноярска приговорил к восьми годам колонии общего режима местного жителя Артема Загребельного, который брызнул из перцового баллончика в сотрудников ФСБ, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

После оглашения приговора Артема Загребельного взяли под стражу: во время следствия и суда он находился под подпиской о невыезде. По словам Прянишникова, весь судебный процесс занял пять часов.

«Такая стремительность заставляет сомневаться в объективности судьи и в том, что приговор не был вынесен заранее», — цитирует «Коммерсант» Прянишникова. Загребельный виновным себя не признал, приговор будет обжалован.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Когда молодой человек заходил в лифт, вместе с ним в кабину попытались зайти двое мужчин. Позже выяснилось, что они являлись сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю и намеревались провести обыск в его квартире: его подозревали в распространении в соцсетях экстремистских материалов.

По словам Загребельного, люди в штатском, которые не представились и не предъявили документы, попытались силой вывести его из лифта. В ответ мужчина брызнул в них из перцового баллончика. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).