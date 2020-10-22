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Представлены флагманские смартфоны Huawei Mate 40

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Huawei

Компания Huawei показала линейку флагманских смартфонов Mate 40. В семейство вошли четыре модели — Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design.

Смартфоны базируются на новейшей платформе Kirin 9000, максимальная тактовая частота чипа составляет 3,13 гигагерц. При этом младшая версия Huawei Mate 40 получила упрощенный процессор Kirin 9000E.

Также «на борту» смартфонов видеоускоритель Mali-G78, аппараты поддерживают сети 5G. Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro оснащены 6,5-дюймовым экраном, старшие модели получили 6,76-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED.

Смартфоны получили основную камеру высокого разрешения, также они оснащены усовершенствованным телеобъективом и фронтальной камерой с поддержкой видеосъемки в формате высокой четкости 4K. Есть оптическая стабилизация и лазерный автофокус.

Модели Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ имеют встроенные датчики жестов и сенсоры для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock. Управление жестами позволяет выполнять некоторые действия без прикосновения к экрану.

Mate 40 Pro+ получил заднюю панель из керамики с нанопокрытием черного или белого цвета. Объявленная стоимость составит 899 евро для моделей Mate 40, 1199 евро для Mate 40 Pro и 1399 евро для Mate 40 Pro+.

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Топ комментариев

лачинов

Если они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Voland2

Выборы прошли, можно отпускать до следующего раза...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...

suportar

Врачей он разогнал. Послать к нему ветеринара. Пусть зеленкой его помажет.