Представлены флагманские смартфоны Huawei Mate 40

Компания Huawei показала линейку флагманских смартфонов Mate 40. В семейство вошли четыре модели — Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design.

Смартфоны базируются на новейшей платформе Kirin 9000, максимальная тактовая частота чипа составляет 3,13 гигагерц. При этом младшая версия Huawei Mate 40 получила упрощенный процессор Kirin 9000E.

Также «на борту» смартфонов видеоускоритель Mali-G78, аппараты поддерживают сети 5G. Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro оснащены 6,5-дюймовым экраном, старшие модели получили 6,76-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED.

Смартфоны получили основную камеру высокого разрешения, также они оснащены усовершенствованным телеобъективом и фронтальной камерой с поддержкой видеосъемки в формате высокой четкости 4K. Есть оптическая стабилизация и лазерный автофокус.

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Модели Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ имеют встроенные датчики жестов и сенсоры для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock. Управление жестами позволяет выполнять некоторые действия без прикосновения к экрану.

Mate 40 Pro+ получил заднюю панель из керамики с нанопокрытием черного или белого цвета. Объявленная стоимость составит 899 евро для моделей Mate 40, 1199 евро для Mate 40 Pro и 1399 евро для Mate 40 Pro+.