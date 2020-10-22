Харламов объяснил причину развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов объяснил причины развода с актрисой Кристиной Асмус, соответствующее видео появилось на YouTube-канале юмориста Данила Поперечного.

«В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. То есть я не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь», — рассказал Харламов.

Он уточнил, что отношения довольно долго двигались к разводу, а решение было обоюдным, так как партнеры поняли, что у них все меньше и меньше тем для разговора, разные интересы и разные компании.

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Харламов подчеркнул, что он и Асмус никогда не ссорились при ребенке. Более того их общая дочь до сих пор не знает, что отец с матерью развелись. По словам артиста, они постараются сделать так, чтобы развод не стал ударом для ребенка.