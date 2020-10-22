НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Харламов объяснил причину развода с Асмус

Источник:
Sibnet.ru
312 0
Фото: © кадр из видео

Резидент Comedy Club Гарик Харламов объяснил причины развода с актрисой Кристиной Асмус, соответствующее видео появилось на YouTube-канале юмориста Данила Поперечного.

«В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. То есть я не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь», — рассказал Харламов.

Он уточнил, что отношения довольно долго двигались к разводу, а решение было обоюдным, так как партнеры поняли, что у них все меньше и меньше тем для разговора, разные интересы и разные компании.

Харламов подчеркнул, что он и Асмус никогда не ссорились при ребенке. Более того их общая дочь до сих пор не знает, что отец с матерью развелись. По словам артиста, они постараются сделать так, чтобы развод не стал ударом для ребенка.

Еще по теме
Объявлен кастинг в шоу «Ты — топ-модель»
Восьмой сезон «Холостяка» выйдет с новым ведущим
Брюс Уиллис прорекламировал автомобильные аккумуляторы
Кристина Асмус озвучила свою театральную зарплату
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне обеднели быстрее украинцев
•
Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания
•
Назван простой способ определить заражение коронавирусом
•
Школьница «заманила» призывников на военную службу
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Обвиняемого в руководстве ОПГ Быкова отправили из СИЗО домой
Сибирь 22.10.2020 16:54
Невеста пришла на свадьбу со сломанной ногой
Сибирь 22.10.2020 16:54
Зверей удивили сотрудники красноярского зоопарка в масках. ФОТО
Сибирь 22.10.2020 16:06
Айболиты Забайкалья рассказали о необычных способах передвижения
Сибирь 22.10.2020 15:38
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
5399
Российский интернет резко подорожает
3589
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2797
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
2754
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне обеднели быстрее украинцев
•
Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания
•
Назван простой способ определить заражение коронавирусом
•
Школьница «заманила» призывников на военную службу
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
62
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26