Обнаружен неизвестный орган человеческого тела

Голландские ученые обнаружили в человеческом теле новый орган. Исследование специалистов показало, что почти в центре головы находятся дополнительные слюнные железы, о которых наука ранее ничего не знала, говорится в сообщении Нидерландского института рака.

Медики проводили процедуры пациенту с раком простаты, которые позволяли обнаружить и визуализировать опухоль в организме, используя меченую радиоактивными изотопами жидкость, хорошо заметную на томографии.

Такая жидкость отлично поглощается не только опухолью, но слюнными железами. До недавнего времени у человека насчитывали три такие органа: околоушную, подчелюстную и подъязычную слюнную железу.

Однако исследователи обратили внимание на четвертую крупных желез, которая скрывается в глубине носоглотки. Эти слюнные железы находятся почти в центре черепа и труднодоступны для изучения. Скорее всего, именно поэтому они долгое время оставались незамеченными.

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Присутствие четвертой пары слюнных желез подтвердилось и на других пациентах. Кроме этого, ученым удалось вскрыть тела мужчины и женщины — у них также обнаружились неизвестные ранее слюнные железы. Ученые предполагают, что железы обеспечивают смазку носоглотки.