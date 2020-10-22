Обвиняемого в руководстве ОПГ Быкова отправили из СИЗО домой

Красноярский краевой суд в четверг изменил меру пресечения на домашний арест экс-депутату Заксобрания региона Анатолию Быкову, обвиняемому в руководстве преступным сообществом и организации убийства.

«Красноярский краевой суд на заседании по рассмотрению жалобы адвокатов бизнесмена Анатолия Быкова на решение Железнодорожного районного суда Красноярска на заседании по вопросу меры пресечения в отношении Анатолия Петровича Быкова вынес решение об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест с запретами на совершение определенных действий», — говорится в сообщении на сайте суда.

Быкова задержали в мае, предъявив ему обвинения в организации убийства и в руководстве преступным сообществом. В ходе расследования последнего, сыщики получили информацию о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству).

По версии следствия, осенью 2004 года в поселке Удачном Быков уговорил своего знакомого убить 38-летнего вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Киллер из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский.

Но потерпевший сумел увести автомобиль с линии обстрела и спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся.