Невеста в Забайкалье пришла на свадьбу со сломанной ногой

Невеста в Забайкалье пришла на свадьбу, несмотря на разгул коронавируса в регионе и сломанную ногу. Зарегистрировать создание новой семьи молодоженам удалось в последний день перед введением ограничений, сообщила пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

Жених и невеста — сотрудники Калганской средней общеобразовательной школы. Там они познакомились, а позже стали жить вместе. В 2020 году решили узаконить отношения. Но незадолго до свадьбы невеста сломала ногу.

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Травма никак не повлияла на ее решение. К тому же в регионе с пятницы вводятся ограничения в ЗАГСах, когда на регистрации будут присутствовать только жених и невеста, а гостей приглашать нельзя. Поэтому невеста пришла в ЗАГС в гипсе.

ЗАГСы Забайкалья с понедельника принимают заявления на регистрацию и расторжение брака только через портал Госуслуг.

Регистрация рождений и смертей проводится в обычном порядке. Регистрация перемены имени, усыновления (удочерения), установления отцовства производится только в случае крайней необходимости.