Рособрнадзор допустил переход на удаленный ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил перевод Единого государственного экзамена в дистанционный формат, об этом он написал в колонке для исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», опубликованной на сайте РАНХиГС.

«В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов», — отметил Музаев.

Однако чиновник подчеркнул, что для проведения ЕГЭ удаленно необходимо обеспечить должный контроль за соблюдением порядка на экзамене. По словам Музаева, участники экзамена в любом случае должны находиться в равных условиях.

Рособрнадзор пока не планирует менять процедуру сдачи ЕГЭ в 2021 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз.