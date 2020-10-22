Экипаж МКС вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-16» с экипажем Международной космической станции, совершил успешную посадку в Казахстане, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

На борту корабля — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. На МКС остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из России с Кэтлин Рубинс из США.

«Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов — с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!» — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Отмечается, что специалисты поисково-спасательной группы провели эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию, чтобы не инфицировать экипаж коронавирусом. Также было ограничено количество личного состава на посадочной площадке.