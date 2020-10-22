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Айболиты Забайкалья рассказали о необычных способах передвижения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Вылечить заболевшую корову или вакцинировать стадо в отдаленном районе порой бывает непросто. Приходится использовать весь арсенал имеющейся техники и гужевой транспорт, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Чтобы добраться до скота, который находится на отгоне, нужно проехать около 15-ти километров по вязкой, болотистой местности, наш коллектив добирается на вездеходе»,— рассказал начальник Чернышевской ветеринарной станции Евгений Вологдин.

По бездорожью едут на вездеходе. Его ветеринарам предоставляет на добровольной основе владелец фермерского хозяйства Сергей Колесников. 

Фото: © Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Ветеринары другого района Забайкалья — Ононского преодолевают реку, чтобы попасть на «остров», образовавшийся из-за разделение русла реки Онон на две ветви. «Летом добираемся на лодке, весной на лошадях. Это наша работа», — отметил ведущий врач-эпизоотолог Зоригто Баирович.

На этом острове нет ни одного населенного пунктов, но есть четыре животноводческих стоянки, обитатели которых нуждаются в вакцинах и лекарствах.

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