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Свора беспризорных псов едва не убила «заповедного» олененка

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой олененок вышел из заповедного леса и зашел к одному из сел Иркутской области и попался на глаза беспризорным собакам. Свора псов едва не убила животное, ему пришлось спасаться в ледяном Байкале, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Молодого изюбря атакуют собаки. Помогите ему!» — с такой просьбой в Береговое лесничество «Заповедного Прибайкалья» накануне обратился житель поселка Бугульдейка. Взволнованный мужчина сообщил, что стая беспризорных псов гоняет дикого зверя по улицам населенного пункта и животное может погибнуть в любой момент.

На место событий выехали инспектор в области охраны окружающей среды Сергей Вокин и водитель Михаил Костантинов. Они застал молодого изюбря на береговой кромке Байкала, неподалеку от домов. Животное обессилело и не могло сбежать от преследователей. И когда собаки подходили ближе, копытное было вынуждено бросаться в ледяной Байкал.

Фото: © ФГУП «Заповедное Прибайкалье»

«Собак к моменту нашего прибытия уже отогнали. Но изюбренок — а это был молодой зверь, которому на вид не более полугода, никак не хотел покидать спасительную воду. Мне пришлось звать на подмогу коллег, чтобы аккуратно сопроводить животное в лесной массив», — сообщил инспектор в области охраны окружающей среды «Заповедного Прибайкалья» Сергей Вокин.

С момента обнаружения изюбря и до того времени, когда олененок скрылся за деревьями, прошло несколько часов. Все закончилось благополучно. Но пока не ясно, были агрессивные псы хозяйскими или же бродячими. Дирекция заповедника намерена поставить в известность местную администрацию, чтобы взять ситуацию под контроль.

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