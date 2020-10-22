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Шесть человек пострадали в ДТП маршрутки с грузовиком в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Маршрутка, где находилось 12 человек, столкнулась с грузовиком. Пострадало шесть человек, двоих госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В четверг около 6.30 по местному времени (1.30 мск) в районе 228 километра федеральной автодороги «Вилюй» произошло столкновение маршрутного автобуса Ford и грузового автомобиля.

По данным МВД, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. В маршрутке находились 12 пассажиров. В результате автоаварии шесть человек пострадали. Это пятеро мужчин в возрасте от 36 до 54 лет и 29-летняя женщина. Водитель маршрутки не пострадал.



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