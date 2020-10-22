Ученые ИЯФ СО РАН разработали необычный сверхпроводящий магнит

Специалисты Института ядерной физики СО РАН разработали первый в мире прототип необычного сверхпроводящего магнита для строящегося в Новосибирской области крупнейшего в мире синхротрона — СКИФа, сообщает пресс-служба учреждения.

По словам специалистов ИЯФ СО РАН, предложенная в Институте система сверхпроводящего ондулятора (магнита) с эллиптическим полем и переключением поляризации первая в мире.

Фото: © Прототип ондулятора в разобранном виде. ИЯФ СО РАН

«На данный момент мы создали прототип ондулятора и получили первые экспериментальные результаты – продемонстрировали эллиптическое магнитное поле. В будущем он может быть установлен на экспериментальных станциях ЦКП «СКИФ» для работы с методом рентгеновского магнитного дихроизма – запрос от пользователей уже есть, и они будут довольны», – сказал аспирант ИЯФ СО РАН Павел Каноник.

Метод рентгеновского магнитного дихроизма позволяет изучать вещества со сложной магнитной структурой, например, редкоземельные элементы, которые используются в различных отраслях техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной и химической промышленности, в металлургии.

Также современное материаловедение активно занимается созданием новых полифункциональных материалов с заданными магнитными свойствами – молекулярных магнетиков, которые обладают низкой плотностью, механической гибкостью, высокой намагниченностью. Одна из основных областей применения таких материалов – молекулярная электроника, занимающаяся разработкой компактных устройств со сверхъемкой магнитной памятью.

Для того чтобы получать детальную информацию о магнитной структуре магнетиков с использованием рентгеновского излучения, необходима возможность быстрого переключения правой и левой поляризации излучения. У эллиптического ондулятора, разработанного и созданного в ИЯФ СО РАН, такая возможность предусмотрена.