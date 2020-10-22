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Памятник легендарному коту напечатали на 3D-принтере в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Памятник легендарному коту Василию, который прожил в библиотеке вуза 17 лет, установят на территории Томского политехнического университета.

В четверг в ТПУ празднуют юбилей научно-технической библиотеки, которой исполняется 120 лет. Из-за пандемии коронавируса большая часть мероприятий пройдёт онлайн.

«Кульминацией праздника станет открытие памятника-копилки коту Василию. Василий появился у нас котенком и за 17 лет своей жизни стал настоящим символом НТБ. И студенты, и сотрудники очень его любили. Были даже свои приметы: если встретишь кота перед экзаменом, то сдашь его успешно», — рассказала начальник отдела социокультурных коммуникаций библиотеки Ирина Сафонова.

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Кота не стало летом 2019 года. Волонтёры вуза решили увековечить его память и объявили среди студентов конкурс на лучший проект. Победил студент Никита Липатов.

«В Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности напечатали кота на 3D-принтере и сконструировали подставку… Теперь Василий будет встречать всех гостей библиотеки», – сказала Сафонова.

Планируется, что деньги, собранные с помощью кота-копилки, передадут в зоозащитное сообщество «Пункт передержки "Колыбель Дианы"».

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