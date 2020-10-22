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Ученые из Красноярска разработали мазь от ожогов с наночастицами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН

Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали мазь из магнитных наночастиц и антибиотика для лечения ожогов, благодаря наночастицам, антибиотик проникает вглубь раны и убивает больше болезнетворных бактерий, способствуя быстрому восстановлению тканей, сообщает научное учреждение.

Исследователи ФИЦ «Красноярской научный центр СО РАН» разработали мазь из наночастиц ферригидрита и антибиотика, которая значительно быстрее заживляет ожоги, чем обычный антибиотик. В ранах лабораторных животных, обработанных такой суспензией, снижалось количество болезнетворных бактерий, кожный покров восстанавливался уже спустя десять дней, а воспаление было минимальным.

Курс терапии длился две недели. Одной группе грызунов на поврежденную кожу наносили традиционный антибиотик, а другой — мазь из антибиотика и наночастиц. Во втором случае под воздействием магнитного поля антибиотик вместе с наночастицами проникает глубже в рану.

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Ученые отмечают, что после первых трех дней лечения состояние грызунов, получавших наномазь, стало быстро улучшаться. Спустя неделю эти крысы были активны, а их ранки быстрее затягивались.

После того, как эксперимент завершился, исследователи взяли образцы обожженной кожи и посмотрели, остались ли там опасные бактерии, такие как стрептококки, стафилококки и другие патогены. В ранках крыс, получавших антибиотик с наночастицами, вредные микроорганизмы практически отсутствовали. Благодаря этому, сам ожог начал заживать значительно быстрее, чем у животных, получавших другое лечение.

«Под воздействием магнитного поля наночастицы усиливают попадание лекарство вглубь, и лечение более эффективно. Наши результаты служат основой для дальнейшего изучения возможности использования магнитных ферригидритных наночастиц, несущих антибиотик, в клинической практике, в частности, при лечении различных воспалительных и раневых процессов», — рассказал ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера Оксана Коленчукова.

Исследовательница отметила, что для точного понимания действия антибиотика с наночастицами при лечении человека нужно проводить дополнительные исследования.

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