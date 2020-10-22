Детсад в Томске эвакуировали из-за пожара

Пожар начался в детском саду №53 на улице Ивановского в Томске в четверг, пришлось эвакуировать 132 человека, сообщило ГУ МЧС по Томской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 9.24 по местному времени (5.24 мск). Пожару автоматически присвоили второй ранг сложности. Из здания эвакуировались 102 ребёнка и 30 сотрудников детского сада.

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«Пострадавших нет. В результате возгорания в пищеблоке обгорела распределительная коробка, около неё закоптилась стена», – сказано в сообщении.

Пожар удалось потушить до приезда специалистов. На месте происшествия работают дознаватели государственного пожарного надзора.

Это уже второе подобное происшествие за месяц – 5 октября в Томске произошёл пожар в детском саду №2 на улице Тимакова.