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Число выработавших антитела к COVID в Новосибирске выросло в 15 раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Доля выработавших антитела к COVID в Новосибирске выросло в 15 раз за полгода и составило 30%, сообщила Sibnet.ru пресс-служба компании «Инвитро-Сибирь».

«"Инвитро" делает ПЦР- тесты для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ с июля. На данный момент мы принимаем столько людей, сколько позволяет принять пропускная способность медицинских офисов и производственные мощности нашей лаборатории. В октябре по Новосибирской области тест на наличие коронавирусной инфекции в "Инвитро" сдали более пятнадцати тысяч человек, за аналогичный период в сентябре — более десяти тысяч», — говорится в ответе.

Тестирование на антитела класса G (IgG) доступно в «Инвитро» с 18 мая. За этот период накопительным итогом анализ в Новосибирской области сдали более 37 тысяч человек. В первый месяц тестирования, в мае 2020 года, положительные результаты фиксировались в среднем у 2% новосибирцев, сейчас этот показатель достигает 30% сдавших тест.

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«Мы видим увеличение процента положительных результатов (IgG к SARS-CoV-2) практически по всем крупным городам и регионам с увеличением количества обследованных пациентов и сроков от начала массового тестирования. Это вполне закономерно», — сказал главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он отметил, что приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета.

По разным причинам далеко не всем был выставлен диагноз COVID-19, люди, переболевшие «чем-то» неподтвержденным, но клинически похожим на коронавирусную инфекцию или имевшие контакт с заболевшими, пытаются ретроспективно выяснить, чем они переболели. 

С учетом разнообразия форм и клинических проявлений данного заболевания часть из этих пациентов получает положительный результат, подтверждающий перенесенную инфекцию COVID-19.

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