Десятки врачей ежедневно заболевают в Приангарье

Врачи поликлиник в Иркутской области ежедневно «выходят из строя». Каждые сутки в области заболевают от пяти до 30 медиков, сообщила и.о. министра здравоохранения региона Анна Данилова в ходе прямого эфира на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Болеют врачи наши, выходят из строя ежедневно в каждой поликлинике от пяти до 30 медицинских сотрудников. Очень большое количество вызовов. Самые крупные поликлиники города работают в три смены. Но они не успевают доехать до каждого пациента, потому что количество вызовов на одного доктора возросло в разы», — объяснила Данилова.

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Ранее глава областного Минздрава сообщила, что результаты тестов на COVID-19 также задерживаются и не выдаются в течение 72 часов. Этот период установлен нормативными актами. Но людям приходится ждать дольше, так как нагрузка на лаборатории, где проводят анализы — колоссальная. А в последнее время часто болеют и сами работники лабораторий.

По данным оперативного штаба на утро четверга, за последние сутки в Приангарье зафиксировали 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений с начала эпидемии достигло 22,5 тысячи. За последние сутки умерли девять человек, выздоровели 99.