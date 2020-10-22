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Инспектор ПДН проигнорировала изнасилование красноярской школьницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, которая не отреагировала на информацию об изнасиловании школьницы, девочку через несколько месяцев повторно изнасиловали и убили, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Школьница 12 лет была изнасилована и убита в конце мая, ее тело нашли в заброшенном пожарном резервуаре. Задержаны трое подозреваемых. По словам матери девочки, год назад ее дочь уже насиловали, а в феврале угрожали убить, но правоохранительные органы не стали расследовать эти случаи.

По данным следствия, в январе в полицию поступила информация о том, что 13-летний житель деревни Нижняя Коя Шушенского района, находящимся на профилактическом учете, изнасиовал 12-летнюю девочку.

Инспектор по делам несовершеннолетних «не приняла предусмотренных законом мер к профилактике совершения указанным несовершеннолетним повторных правонарушений, а также не приняла мер к изоляции его от общества».  Подросток продолжил заниматься противоправной деятельностью.

В результате бездействия инспектора ПДН в мае этот подросток вместе с сообщником снова изнасиловал эту школьницу, а затем помог ее убить. Следователи помимо расследования дела об убийстве девочки, возбудили уголовное дело о халатности в отношении инспектора ПДН. Ей грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

ГУ МВД России по Красноярскому краю ранее сообщало, что полицейские провели все необходимые процессуальные действия по факту обращений в органы внутренних дел со стороны матери погибшей девочки из поселка Нижняя Коя. 

 

 

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Топ комментариев

лачинов

Если они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Disobedient

Шалом! мои маленькие любители экстремизма! ))) Это смотря кого называть и кто называет диктатором .)))...

лачинов

А как только население дает по шапке американским ставленникам ... то сразу диктатура, "рука Кремля"...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...