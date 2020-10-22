Школы Забайкалья уйдут на длинные каникулы

Правительство Забайкальского края приняло решение о продлении осенних каникул из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Не будут работать также и организации дополнительного образования, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Осенние школьные каникулы увеличатся до 14-и дней, то есть школы будут закрыты с 26 октября по 8 ноября. Раньше каникулы длились неделю и начинались в последних числах октября или в начала ноября. Продлят и другие ограничения.

«Необходимо продлить ограничительные мероприятия в работе после 24.00 объектов общественного питания, по работе ночных клубов и дискотек», — сообщил замглавного санитарного врача региона Евгений Гредюшко.

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Роспотребнадзор объяснил, что продленные школьные каникулы помогут разобщить детей на инкубационный период.

«Предлагается установить перерыв на 14 дней и в работе объектов дополнительного образования, или переведя их на дистанционный режим», — сказал Гредюшко.

Он также отметил, что после этих двух недель можно будет оценить необходимость перехода на дистанционное обучение.