Магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря пройдёт с 22 по 25 октября, но будет не настолько сильной, как предполагалось ранее, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

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По информации учёных, магнитная буря класса G1 начнется в четверг, 22 октября, и продлится до воскресенья, 25 октября. Её мощность останется на самом низком уровне.

Ранее учёные предполагали, что буря начнётся с 21 числа и усилится до класса G2, но впоследствии скорректировали прогноз.

Магнитные бури – это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, обычно вызваны повышенной солнечной активностью. Они оказывают влияние на самочувствие людей, нередко вызывают головные боли, бессонницу, скачки давления.