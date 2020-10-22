НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Магнитная буря накроет Землю

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Магнитная буря пройдёт с 22 по 25 октября, но будет не настолько сильной, как предполагалось ранее, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетеорный поток Ориониды достигнет максимума

По информации учёных, магнитная буря класса G1 начнется в четверг, 22 октября, и продлится до воскресенья, 25 октября. Её мощность останется на самом низком уровне.

Ранее учёные предполагали, что буря начнётся с 21 числа и усилится до класса G2, но впоследствии скорректировали прогноз.

Магнитные бури – это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, обычно вызваны повышенной солнечной активностью. Они оказывают влияние на самочувствие людей, нередко вызывают головные боли, бессонницу, скачки давления.

Еще по теме
Метеорный поток Ориониды достигнет максимума
Ростелеком открыл доступ к документальным фильмам о космосе
Зонд OSIRIS-REx взял грунт с поверхности астероида Бенну
Млечный Путь разорвал карликовую галактику
смотреть все
Технологии #Космос #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о возможности новых тотальных ограничений
•
Кремль назвал новые санкции США рейдерством
•
Автомобилисты ужесточили бы штрафы для пешеходов
•
Российские банки заработали на крушении рубля
Подробности
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Детсад в Томске эвакуировали из-за пожара
Сибирь 22.10.2020 11:28
Омские уборщицы пожаловались Путину на работу с COVID. ВИДЕО
Сибирь 22.10.2020 11:21
Число положительных тестов на COVID в Новосибирске выросло в 15 раз
Сибирь 22.10.2020 11:12
Десятки врачей ежедневно заболевают в Приангарье
Сибирь 22.10.2020 10:37
Самое популярное
Определена самая сексуальная женщина России
5705
WhatsApp получил долгожданную функцию
3590
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выбрали дату релиза игры
3474
Российский интернет резко подорожает
3348
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о возможности новых тотальных ограничений
•
Кремль назвал новые санкции США рейдерством
•
Автомобилисты ужесточили бы штрафы для пешеходов
•
Российские банки заработали на крушении рубля
Подробности
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Если они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Disobedient

Шалом! мои маленькие любители экстремизма! ))) Это смотря кого называть и кто называет диктатором .)))...

лачинов

А как только население дает по шапке американским ставленникам ... то сразу диктатура, "рука Кремля"...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...