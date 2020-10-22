Миранчук забил в дебютном матче за «Атланту»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в дебютном матче за итальянскую «Атланту» забил гол, установив окончательный счет 4:0.

Миранчук перешел в «Атланту» летом из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Клуб из Бергамо встречался с датским «Мидтьюлланном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Миранчук вышел на поле на 80-й минуте, заменив Дувана Сапату.

Под занавес основного времени матча россиянин получил мяч на линии штрафной и обводящим ударом с левой ноги отправил его в девятку ворот соперника. Встреча завершилась со счетом 4:0. В следующем туре «Аталанта» сыграет с «Аяксом».

«Миранчук забил прекрасный гол. Хорошо, что он уже отличился у нас», — прокомментировал главный тренер «Атланты» Джан Пьеро Гасперини.