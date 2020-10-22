НАВЕРХ

Миранчук забил в дебютном матче за «Атланту»

Источник:
Sibnet.ru
127 1

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в дебютном матче за итальянскую «Атланту» забил гол, установив окончательный счет 4:0.

Миранчук перешел в «Атланту» летом из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Клуб из Бергамо встречался с датским «Мидтьюлланном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Миранчук вышел на поле на 80-й минуте, заменив Дувана Сапату.

Под занавес основного времени матча россиянин получил мяч на линии штрафной и обводящим ударом с левой ноги отправил его в девятку ворот соперника. Встреча завершилась со счетом 4:0. В следующем туре «Аталанта» сыграет с «Аяксом».

«Миранчук забил прекрасный гол. Хорошо, что он уже отличился у нас», — прокомментировал главный тренер «Атланты» Джан Пьеро Гасперини. 

Еще по теме
Футболку Кокорина продали за 200 тысяч рублей
Wink дал бесплатный доступ к спортивным каналам
Сын Черчесова потерял сознание во время матча
Кокорин забил первый гол за «Спартак»
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о возможности новых тотальных ограничений
•
Кремль назвал новые санкции США рейдерством
•
Автомобилисты ужесточили бы штрафы для пешеходов
•
Российские банки заработали на крушении рубля
Подробности
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Власти придумали налоговый вычет для занимающихся спортом
20.10.2020 10:01
Плющенко и Рудковская во второй раз стали родителями
02.10.2020 16:12
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
08.09.2020 10:18
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался о возможности новых тотальных ограничений
•
Кремль назвал новые санкции США рейдерством
•
Автомобилисты ужесточили бы штрафы для пешеходов
•
Российские банки заработали на крушении рубля
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Если они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Disobedient

Шалом! мои маленькие любители экстремизма! ))) Это смотря кого называть и кто называет диктатором .)))...

лачинов

А как только население дает по шапке американским ставленникам ... то сразу диктатура, "рука Кремля"...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...