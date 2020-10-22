Миранчук забил в дебютном матче за «Атланту»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в дебютном матче за итальянскую «Атланту» забил гол, установив окончательный счет 4:0.
Миранчук перешел в «Атланту» летом из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Клуб из Бергамо встречался с датским «Мидтьюлланном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Миранчук вышел на поле на 80-й минуте, заменив Дувана Сапату.
Под занавес основного времени матча россиянин получил мяч на линии штрафной и обводящим ударом с левой ноги отправил его в девятку ворот соперника. Встреча завершилась со счетом 4:0. В следующем туре «Аталанта» сыграет с «Аяксом».
«Миранчук забил прекрасный гол. Хорошо, что он уже отличился у нас», — прокомментировал главный тренер «Атланты» Джан Пьеро Гасперини.
Ladies and gentlemen, Aleksej #Miranchuk— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 21, 2020
#FCMAtalanta #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/0fm1ElxkXF
лачиновЕсли они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?
UynachalnicaКто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!
DisobedientШалом! мои маленькие любители экстремизма! ))) Это смотря кого называть и кто называет диктатором .)))...
лачиновА как только население дает по шапке американским ставленникам ... то сразу диктатура, "рука Кремля"...
Иркут 69Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...