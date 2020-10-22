Лис в «Шушенском бору» принял машину за соперника и пытался выгнать со своей территории, сообщает пресс-служба нацпарка.

Государственные инспекторы во время планового рейда по территории Перовского лесничества сняли на видеорегистратор бесстрашного молодого самца лисицы. Животное двигалось по служебной дороге, а завидев автомобиль с оперативниками, не только не убежало, как обычно поступают дикие звери, а следовало за ним, периодически делая выпады в стороны и обходя транспорт кругами.

Также на глазах удивленных инспекторов лис демонстративно метил деревья и терся о стволы берез, оставляя свой запах и словно бы показывая «чужаку», что этот участок дороги уже «закреплен за ним».

Территориальное поведение типично для лисицы. Иногда между самцами этого вида, конкурирующими за один и тот же кормовой участок, возникают серьезные стычки. Однако любопытно, что обычно осторожный и скрытный зверь, прячущийся при приближении человека, демонстрировал свои права на территорию перед автомобилем.

Возможно, рядом с дорогой находилась добыча, которую он не хотел бросать. Также не последнюю роль сыграл и тот факт, что данный участок парка долгое время находился в зоне подтопления и был почти недоступен для проезда на транспорте. Не исключено, что молодое животное, не видевшее раньше машин, не испытывало к ним страха и таким образом удовлетворяло свое любопытство, обходя «таблетку» кругами.