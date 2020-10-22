Турция допустила переброску своих войск в Карабах

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара направит войска в Нагорный Карабах, если от Азербайджана поступит такая просьба. Он заявил, что Россия не смогла найти решения конфликта.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — приводит РИА Новости слова Октай.

Он подчеркнул, что без Турции урегулировать кризис не получится. «Россия попробовала найти решение и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось. То, что за столом не было Турции, — это большое упущение», — сказал Октай.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе. Но перемирие тут же было сорвано.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Она также окончилась неудачей.