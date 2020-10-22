«Китобой» получил новую престижную награду

Дебютный фильм Филиппа Юрьева «Китобой» получил премию Международном кинофестивале Пинъяо «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», сообщила пресс-служба Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

«Китобой» получил приз имени Роберто Росселлини за лучший фильм на иностранном языке на Международном кинофестивале в китайском Пинъяо «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Это одна из главных наград фестиваля, которая вручается в секции дебютов «Крадущийся тигр».

Сюжет фильма рассказывает о юном чукотском охотнике Лёшке. С появлением в поселке интернета его жизни меняется. Он впервые влюбляется, его возлюбленной становится молчаливая девушка из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Главные роли в «Китобое» исполнили Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мароия Чупринская.

Ранее фильм победил в программе «Дни Венеции» на 77-м Венецианском кинофестивале и получил премии «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».

Фильм также получил приз FIPRESCI за лучший полнометражный фильм на 18-м международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого».