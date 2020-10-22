Первый канал анонсировал сериал «Метод 2» новым трейлером

Новый трейлер второго сезона сериала «Метод» опубликовал Первый канал. Премьера «Метода 2» состоится 8 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

В трейлере становится понятно сюжетная линия второго сезона. В конце прошлого сезона Родион Меглин умирает, получив удар ножом в сердце от своей напарницы Есени. Казалось, что эта смерть логически завершила историю и сериал, но зрителей ждет новый удивительный поворот.

Теперь Есеня замужем за своим приятелем Евгением Осмысловским и у нее растет дочь. Только героиня крайне тяжело переживает смерть Меглина и возвращается к работе. Именно погоня за очередным сумасшедшим маньяком поможет героине понять, как важна для нее семья.