Участник испытаний оксфордской вакцины от COVID умер в Бразилии

Один из добровольных участников национальных испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca умер в Бразилии, сообщают бразильские СМИ.

Смерть 28-летнего волонтера произошла «в результате осложнений COVID-19». Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa, фармрегулятор) о произошедшем, приводит ТАСС выдержки из материала газеты Globo.

Всего в Бразилии 8 тысяч человек участвуют в международной программе исследований препарата, из которых половина получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина — плацебо. В настоящий момент неизвестно, получил ли умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что умерший участник национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca не получал препарат компании.

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В то же время Reuters информирует со ссылкой на источники, что испытания препарата в Бразилии будут приостановлены, если обнаружится, что умершему добровольцу вводили экспериментальную вакцину.