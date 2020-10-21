Гиперкар SSC Tuatara проехал быстрее 500 км/ч по обычной дороге

Американский гиперкар SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в истории, а также установил рекорд скорости на дорогах общего пользования — видео с испытаний опубликовано на YouTube.

SSC Tuatara разогнался до 508,73 километра в час. Это среднее значение после заезда в двух направлениях на перекрытом участке шоссе 160 в Неваде недалеко от Лас-Вегаса. В отдельной попытке гиперкар разогнался до 532,93 километра в час.

За рулем автомобиля находился профессиональный гонщик Оливер Уэбб. По его словам, автомобиль может проехать еще быстрее — в попытке ему помешал боковой ветер и не лучшее состояние дорожного полотна.

Самым быстрым серийным автомобилем считался шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS, набравший 446,97 километра в час. Неофициально рекорд принадлежал Bugatti Chiron Super Sport (490,48 километра в час), но этот заезд не был проведен по всем правилам.

SSC Tuatara — гиперкар американской компании Shelby Super Cars. Производство запущено в 2014 году и продолжается в настоящее время. SSC Tuatara оснащается двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1350 лошадиных сил.