Самый мощный в мире атомный ледокол ввели в строй в России

Самый мощный в мире атомоход «Арктика», головной корабль проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота.

На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин. Гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов подписали в порту Мурманска акт приема-передачи. На ледоколе подняли государственный флаг России, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.

«Арктика», длина которого — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после испытаний. Корабль ошвартовался у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

За три недели атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг географической точки Северного полюса.