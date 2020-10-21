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Самый мощный в мире атомный ледокол ввели в строй в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Hanko / CC BY-SA 4.0

Самый мощный в мире атомоход «Арктика», головной корабль проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота.

На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин. Гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов подписали в порту Мурманска акт приема-передачи. На ледоколе подняли государственный флаг России, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.

«Арктика», длина которого — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после испытаний. Корабль ошвартовался у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

За три недели атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг географической точки Северного полюса.

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