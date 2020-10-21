Самый мощный в мире атомный ледокол ввели в строй в России

Самый мощный в мире атомоход «Арктика», головной корабль
проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота.
На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр
Михаил Мишустин. Гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей
Кадилов подписали в порту Мурманска акт приема-передачи. На ледоколе подняли
государственный флаг России, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные. Они
призваны обеспечить лидерство России в Арктике и смогут проводить караваны
судов, пробивая лед толщиной до трех метров.
«Арктика», длина которого — 173,3 метра, ширина — 34 метра,
водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, на прошлой неделе прибыл в порт приписки
Мурманск после испытаний. Корабль ошвартовался у причалов базы ФГУП «Атомфлот»
госкорпорации «Росатом».
За три недели атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских
миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг
географической точки Северного полюса.