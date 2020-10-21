Загадочные знаки появились на кузбасской трассе

Неожиданные знаки появились на дороге в Беловском районе в Кемеровской области — фотографии опубликовали в социальных сетях. Местные власти объявили, что их демонтируют.

«После ремонта дороги до Бабанаково новые знаки появились в довольно в неожиданных местах», — говорится в подписи к фотографиям, размещенным в группе «Типичное Белово» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимкам, знаки установлены на сельской дороге, примыкающей к асфальтовой. Один запрещает движение грузовиков по ней, другой представляет собой перевернутый знак «Уступи дорогу».

Так знаки установил кто-то ради шутки, заявила пресс-служба администрации Беловского городского округа. Власти выехали на место и установили, что ни специалисты ЖКХ, ни подрядная организация их не устанавливали. Знаки оперативно демонтируют, цитирует издание «Сибдепо» местную администрацию.