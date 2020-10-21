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Будущий перинатальный центр в Новосибирске зарезервируют под COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился в случае необходимости отдать под инфекционный госпиталь будущий областной перинатальный центр после его достройки.

«Минздраву и минстрою региона дано поручение после введения в эксплуатацию нового здания перинатального центра держать его в резерве как потенциальный ковид-центр на 220 коек», – цитирует Травникова в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Сейчас для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом и пневмонией в регионе задействовано 50 медицинских организаций на 4509 мест. До конца октября будет развёрнуто ещё 560 коек.

Новый перинатальный центр начинали строить в 2013 году. Через два года работы приостановили из-за недостатка финансирования. Сдать центр в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

нина90

Ростелеком готовься к потере клиентов!

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В этой стране что - нибудь вообще дешевеет?!!

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Ропаи Ропаи

Опыт южных соседей ничему не научил Белоруссию?А мне позиция Европы нравится.У них на улицах среди бела...

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Правильно и вакцину не покупайте!!!