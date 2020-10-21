Мокрый снег и гололед придут в Новосибирск

Похолодание придёт в Новосибирск на этой неделе, в среду пресс-центр мэрии предупредил горожан о мокром снеге и гололёде.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, с пятницы в Новосибирске начнутся осадки в виде мокрого снега, понижение ночной температуры воздуха до минусовых значений.

«В связи с ухудшением погодных условий профильные департаменты и организации обеспечат контроль над своевременным покрытием дорог противогололёдным материалом, уделят особое внимание остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, спускам и подъемам, мостам, путепроводам и иным инженерным коммуникациям», – говорится в сообщении.

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Понижение температуры начнётся в четверг, также усилится ветер – в порывах до 17 метров в секунду. В ночь на пятницу будет -1…+2, днём – 3-5 градусов выше нуля. Ожидается мокрый снег.

В субботу будет -1…-3, днём 0…+2 градусов. Ночью и днём в Новосибирске также будет идти мокрый снег.