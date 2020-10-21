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Травников объяснил отсутствие новых мер по борьбе с COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирской области объяснили, почему не вводят дополнительных ограничительных мер во вторую волну распространения коронавирусной инфекции.

«Масштаб второй осенней волны коронавируса в Новосибирской области и в целом в стране и в мире больше, чем мы переживали весной, система здравоохранения региона работает с большой нагрузкой. Тем не менее, мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер по аналогии с тем, как мы это делали весной, может быть губительно для региональной экономики, для функционирования многих предприятий и организаций из сферы бизнеса», – сказал губернатор региона Андрей Травников в среду.

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Поэтому, приводит слова Травникова пресс-служба губернатора и правительства региона, власти не принимают дополнительных ограничительных мер за исключением отдельных точечных. Например, в регионе запретили работу общепита и клубов по ночам.

«Правильная тактика – добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности – это дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия. Если ограничительные меры и будут вводиться, то только там, где обеспечить исполнение таких мер практически невозможно», – добавил Травников.

Тема: Распространение коронавируса
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В этой стране что - нибудь вообще дешевеет?!!

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Ропаи Ропаи

Опыт южных соседей ничему не научил Белоруссию?А мне позиция Европы нравится.У них на улицах среди бела...

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Правильно и вакцину не покупайте!!!