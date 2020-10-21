Ковидные госпитали на Алтае задумали разместить в школах и ТЦ

Временные коронавирусные госпитали в Алтайском крае могут разместить в школах и торговых центрах из-за резкой вспышки заболеваемости.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 320 новых больных, девять человек умерли. Общее число заболевших достигло 17 103, из них 1878 человек находятся на лечении.

#Новости COVID19 Горожане против масок: почему мы такие безответственные?

«Минздрав [края] внес сегодня в правительство [региона] вопрос о том, чтобы нам пойти на создание дополнительных госпиталей, которые мы будем разворачивать вне медицинских организаций. Поручение я дал, нужно думать, что это может быть – школы или торговые центры, может какие-то похожие заведения, объекты, где можно было бы помощь средним, тяжелым больным полноценно оказывать», – цитирует губернатора Виктора Томенко ТАСС.

Это заседание Томенко сделал во время посещения оперативного центра станции скорой помощи Барнаула. Необходимость создания дополнительных мест для пациентов с подверженным коронавирусом вызвана тем, что 90% специализированных коек уже заполнены.

По данным на утро 20 октября в крае организовано уже 4 650 коек для таких больных, и на следующей неделе их количество планируется довести на существующих площадках до 5 тысяч.

Также в крае рассматривается вопрос о приостановке плановой медицинской помощи в связи с высокой нагрузкой на больницы и медиков, сообщается на сайте краевого правительства.

Новый порядок оказания плановой помощи предполагает переформатирование не всех сфер медицины. Так, в полном объеме будет оказана помощь онкологическим больным и пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Высвободившиеся специалисты смогут помогать пациентам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволит разгрузить первичное звено, помочь участковым терапевтам и медицинским сестрам, а людям в более короткие сроки получать экстренную медицинскую помощь.