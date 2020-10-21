Никите Михалкову присвоили звание Героя Труда

Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» режиссеру Никите Михалкову, сообщается на сайте Президента России.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», говорится в тексте документа.

Никита Михалков получил множество наград в области кинематографа. Например, он обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (1991) и номинант на премию «Оскар» (1993) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Урга — территория любви». Также Михалков был номинирован на «Оскар» за фильм «12».

В 2021 году Михалков планирует выпустить фильм «Шоколадный револьвер», где выступит в качестве режиссера и сценариста.