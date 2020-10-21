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Режиссер фильма «Глубже» взял ответственность за пандемию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivan2525 / CC BY-SA 3.0

Режиссер Михаил Сегал пошутил, что пандемия коронавируса началась для того, чтобы он перестал снимать кино для массовой аудитории. Об этом он рассказал на презентации фильма «Глубже» в Новосибирске.

«Глубже» — история про театрального режиссера, который, оставшись без работы, идет снимать порно. Эротический жанр под его руководством выходит на новый уровень. 

По словам Сегала, изначально он не хотел снимать фильм по написанному им сценарию. Но продюсер Андрей Кретов увидел в проекте коммерческий потенциал.

«В чем ирония судьбы, в том, что я режиссер такой умный, скучный, артхаусный. Раз в жизни решил изменить своим принципам, низко упасть и снять веселое кино, которое должно было быть для массового зрителя… и именно в этом году (пандемия). Понятно, что прогорит», — сказал Михаил Сегал.

Речь о том, что с начала пандемии коронавируса кинотеатры в России были закрыты пять месяцев. С августа в некоторых регионах их открыли, но кассовые сборы любых проектов оказались все равно в разы ниже, чем при обычных жизненных обстоятельствах.

«Возможно, судьба в планетарном масштабе и спровоцировала эту эпидемию, чтобы мне сказать — не надо тебе этого делать. Судьба в виде такого Бога инопланетного говорит: "Я уже не знаю, что такого сделать, чтобы ты понял. Вот, например, это (пандемия)"», — пошутил режиссер.

Комедия «Глубже» выйдет в широкий прокат в четверг, 22 октября.

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