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Треть автолюбителей оставила старые номера при покупке новой машины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий владелец автомобиля сохраняет старые номера при покупке новой машины, некоторые привыкли к ним, другие не хотят отдавать «красивое» сочетание цифр и букв, следует из опроса, проведенного порталом «Дром».

Большинство автовладельцев (61%) все же меняют с машиной и регистрационные знаки. 19% сохраняют за собой «красивое» сочетание цифр или букв, а 11% «привыкли к ним». 8% опрошенных не знали о такой возможности.

Чаще всего из-за «красоты» номера оставляют в Курганской и Иркутской областях. Этот вариант ответа выбрали по 24% опрошенных из этих регионов. По привычке сохраняют регистрационные знаки больше всего жителей Московской области — 16,5%. Чаще всего меняют номера вместе с авто в Ямало-Ненецком автономном округе – 74%.

«Были раньше номера О002ЕС. Покупал их в ГАИ в далеком 2009 году "по блату". Они сменили пять моих автомобилей за 10 лет. Потом машину нужно было быстро продать, отдал вместе с ними. После все номера попадались обычные и смысла их оставлять не видел», – рассказал свою историю один из участников опроса.

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