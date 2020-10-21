Новосибирские власти определили даты продленных школьных каникул

Власти Новосибирской области объявили начало школьных каникул с 26 октября, из-за коронавируса они будут длиться две недели, сообщает правительство региона.

Власти приняли решение с 26 октября отправить на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. Обычно осенние каникулы продолжаются неделю и начинаются в последних числах октября или первых числах ноября.

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Кроме того, с 26 октября передут на дистанционное обучение первые курсы учреждений среднего профобразования, изучающие общеобразовательные.

За последние сутки в регионе подтверждено 186 новых случаев коронавируса. Это очередной антирекорд с начала пандемии.

Общее число заболевших достигло 15,5 тысячи, умерли 542 пациента.