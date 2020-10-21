Собака в Забайкалье усыновила козленка-сироту

Собака породы алабай по кличке Герда стала приемной матерью козленку. Необычную историю рассказали специалисты государственной ветеринарной службы Забайкальского края.

Ветеринары проводили плановую вакцинацию животных в селе Средняя Борзя на территории фермерского хозяйства Артема Кузьмина и увидели удивительную картину. Маленький козленок не отходил от огромного алабая.

«Герде четыре года, собака она умная. Летом ощенилась, принесла шесть замечательных щенков. В это время козленок остался без матери, другие животные его не подпускали и не воспринимали», — рассказал Кузьмин.

На ферме проживают мелко и крупнорогатый скот, лошади, но никто не согласился взять сироту на воспитание. Только «строгая» Герда приняла козленка в семью.

Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

«Малыша, вероятно, манил запах молока, которое было у кормящей собаки. Инстинкт материнства взял верх над охотничьим, и она оказалась очень доброй и заботливой приемной матерью», — добавила начальник ветеринарной станции Наталья Павлушкина.