Фармацевт в Новосибирске руководила продажами «легальных наркотиков»

Трое новосибирцев во главе с фармацевтом продавали в аптеке наркоманам сильнодействующие вещества, сообщило в среду ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция задержала преступную группу в Кировском районе Новосибирска. У 45-летней фармацевта и её сообщников нашли 1,5 килограмма тропикамида и 100 граммов прегабалина. Выяснилось, что эти вещества нелегально продавали в аптеке с декабря прошлого года.

«45-летняя фармацевт осуществляла общее руководство преступной группой, контролировала постановку сильнодействующих препаратов на учет, как безрецептурных товаров, снятие маркировок и дальнейший сбыт. В обязанности 26-летней сотрудницы аптеки входили заказ и сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Подбор клиентов и сбыт препаратов осуществлял третий участник группы - 35-летний предприниматель», – сказано в сообщении.

По отлаженной схеме преступная группа продавала сильнодействующие препараты знакомым наркоманам. Возбуждено дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», санкции которой предусматривают до восьми лет лишения свободы.