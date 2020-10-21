Мать и младенец погибли в Новосибирской области

Молодая мать и трёхмесячный ребёнок найдены мёртвыми в Барабинске Новосибирской области, об этом сообщила прокуратура региона.

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По информации прокуратуры, тела 28-летней женщины и её трёхмесячной дочери нашли в их доме в понедельник.

«Предварительная причина смерти женщины – повешение, причина смерти ребёнка устанавливается», – говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики Барабинского района.