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Женщину-курьера в Приангарье убили и сожгли из-за выручки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Женщина-курьер в городе Нижнеудинске в Иркутской области выехала по вызову на доставку еды и не вернулась. Ее машину нашли в соседнем городе, а позже обнаружили сожженное тело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В пятницу вечером 36-летняя женщина, работающая курьером, поехала на доставку продуктов по вызову. Дома остались двое детей и родственники. Спустя некоторое время с ее телефона им пришло сообщение, что сломался автомобиль. И сразу после этого связь с ней оборвалась.

На следующий день родственники обратились в полицию, начались поиски. В течение нескольких часов правоохранители выяснили, что автомобиль потерпевшей на следующий день продали в соседнем городе. А через некоторое время выявили и личность продавца — местного жителя.

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Мужчина, застигнутый врасплох, сознался в убийстве. По версии СУ СК по Иркутской области, мужчина польстился на предполагаемую выручку курьера. 

Он заманил ее в безлюдное место и попытался ограбить. Женщина начала сопротивляться. Грабитель задушил ее, а тело сжег.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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