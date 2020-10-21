Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

Протоиерей Дмитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. Священник неоднократно высказывался так, что вызывал резкую реакцию общества.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал Рулинский в Telegram-канале.

Смирнов в мае перенес коронавирусную инфекцию. В конце сентября он вновь был госпитализирован в тяжелом состоянии, причиной которого стало обострение хронического заболевания.

Священнослужитель прославился неоднозначными высказываниями. Он сравнивал гражданских жен с «бесплатными проститутками», считал, что можно отучать от матерной брани «ударами по морде», критиковал теорию Дарвина.