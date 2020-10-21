Стала известна дальнейшая судьба франшизы «Форсаж»

Основная сюжетная линия франшизы «Форсаж» закончится в 11 фильме, но продюсеры проекта планируют снимать спин-оффы и сериал.

Основную франшизу фильма «Форсаж» завершат двумя финальными лентами, которые выйдут после девятой части, сообщает Deadlineсо ссылкой на Universal Pictures.

Сейчас, по информации издания, режиссер Джастин Лин, работавший над пятым и шестым фильмами, ведет переговоры с компанией о создании двух последних частей и завершении саги, которая началась почти 20 лет назад.

Несмотря на скорое завершение сюжетной линии с Домиником Торетто (Вин Дизель), создатели франшизы продолжат историю других персонажей в спин-оффах.