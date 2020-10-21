Мужчине диагностировали беременность в российской больнице

Житель Уфы, лечащийся в городской больнице, рассказал в соцсетях, что в истории болезни указано, что он беременный и ему требуется консультация гинеколога. Минздрав прокомментировал, что произошла техническая ошибка.

«Посмотрел свою историю болезни. <…> Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется», — написал мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив к сообщению фото медкарты.

«При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — цитирует агентство «Башинформ» заявление Минздрава Башкирии.

В ведомстве добавили, что в документе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию «еще не проверенной заведующим истории болезни».