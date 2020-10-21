Новый мост через Томь построят в Новокузнецке

Новый мост через Томь на замену простоявшему 70 лет Байдаевскому построят в Новокузнецке, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«Существующий Байдаевский мост простоял почти 70 лет, теперь предстоит построить новый, который будет отвечать самым современным стандартам», — написал Кузнецов в соцсети «ВКонтакте».

Новый мост будет строить московская компания «ПромГражданПроект». Проектно-сметная документация должна быть готова в лету 2021 года, чтобы город мог войти в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2022 год.

Новый мост будет четырехполосным, шириной 23 метра и протяженностью 330 метров. Его построят в Орджоникидзевском районе от шоссе Притомское до улицы Фесковской.

Кузнецов отметил, что основная задача — увеличить пропускную способность до 1 тысячи автомобилей в час, что позволит улучшить доступность для жителей юга области.

Байдаевский мост был построен в 1953 году. Недалеко от него есть развязка, откуда можно добраться в Междуреченск, Осинники и Сосновку.