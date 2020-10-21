Фейки о масках с наркотиками появились в подъездах Новосибирска

Объявления о неизвестных, раздающих доверчивым гражданам маски с наркотиками, а затем грабящих квартиры, появились на дверях подъездов в Новосибирске. Это информация не соответствует действительности и является ложной, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального ГУ МВД.

Читатели отправляют фотографии объявлений, с предостережениями о мошенниках, представляющимися «пенсионными сотрудниками». Якобы злоумышленники предлагают маски, пропитанные неизвестным «раствором», от которого человек теряет сознание, а мошенники грабят квартиру.

Фото: © Sibnet.ru

Подобные объявления появились на подъездах в Академгородке на улице Иванова. Представитель пресс-службы ГУ МВД сообщила, что ни одного обращения о подобных преступлениях в полицию по Советскому району, и по городу в целом, не поступало.

«Заявлений не поступало. Мы в очередной раз может сказать, что это — фейк», — прокомментировали в областном ГУ МВД.

Ранее МВД уже опровергало фейки о масках с наркотиками, появившиеся и активно рассылаемые в мессенджерах и предупреждало, что распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, влечет административную ответственность и предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.