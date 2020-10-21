НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Netflix опубликовал трейлер сериала с Чедвиком Боузманом

Источник:
Sibnet.ru
199 0

Трейлер сериала «Ma Rainey's Black Bottom» («Черное дно Ма Рэйни») появился на YouTube-канале сервиса Netflix. Этот проект стал одним из последних, где актер Чедвик Боузман успел сняться перед смертью.

Действие сериала разворачивается в 1927 году в Чикаго. Речь идет о противостоянии Ма Рэйни (Виола Дэвис), ее амбициозного валторниста (Чедвик Боузман) и руководства белых, решивших взять под контроль легендарную «Мать блюза».

Главные роли, кроме Виолы Дэвис и Чедвика Боузмана, сыграли Колман Доминго, Майкл Поттс, Глинн Турман, Душан Браун и Тейлор Пейдж.

Сериал «Ma Rainey's Black Bottom» выйдет на Netflix 18 декабря.

Для актера Чедвика Боузмана, известного по супергеройской роли Черной Пантеры, проект «Black Bottom» стал одним из последних, где он успел сняться перед смертью. Боузман умер28 августа 2020 года после четырехлетней борьбы с раком.

Еще по теме
Стала известна дальнейшая судьба франшизы «Форсаж»
Рассекречен новый персонаж второго «Аватара»
Самый страшный фильм определили по сердцебиению
Умерла мать Федора Бондарчука Ирина Скобцева
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор сообщил о подрывающем защиту от COVID холоде
•
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
•
Нарушителей ПДД объединят в одну базу
•
Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов
Как это работает
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирский Минздрав описал домашний тест на проблемы с дыханием
Сибирь 21.10.2020 12:36
Женщину-курьера убили и сожгли из-за выручки
Сибирь 21.10.2020 12:35
Обессилевшую сову нашли в Омске
Сибирь 21.10.2020 11:48
Новосибирцам запретили ночные развлечения из-за коронавируса
Сибирь 21.10.2020 11:46
Самое популярное
Определена самая сексуальная женщина России
5408
Участница «Голоса» поставила в неловкое положение наставников шоу
4360
Томичка выступит в шоу «Танцы» с номером в стиле Pole Dance
3743
Города Сибири оказались в зоне риска «коронакризиса»
3592
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор сообщил о подрывающем защиту от COVID холоде
•
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
•
Нарушителей ПДД объединят в одну базу
•
Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов
Как это работает
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
60
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
38
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
27
Российский интернет резко подорожает
26
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
24