Netflix опубликовал трейлер сериала с Чедвиком Боузманом

Трейлер сериала «Ma Rainey's Black Bottom» («Черное дно Ма Рэйни») появился на YouTube-канале сервиса Netflix. Этот проект стал одним из последних, где актер Чедвик Боузман успел сняться перед смертью.

Действие сериала разворачивается в 1927 году в Чикаго. Речь идет о противостоянии Ма Рэйни (Виола Дэвис), ее амбициозного валторниста (Чедвик Боузман) и руководства белых, решивших взять под контроль легендарную «Мать блюза».

Главные роли, кроме Виолы Дэвис и Чедвика Боузмана, сыграли Колман Доминго, Майкл Поттс, Глинн Турман, Душан Браун и Тейлор Пейдж.

Сериал «Ma Rainey's Black Bottom» выйдет на Netflix 18 декабря.

Для актера Чедвика Боузмана, известного по супергеройской роли Черной Пантеры, проект «Black Bottom» стал одним из последних, где он успел сняться перед смертью. Боузман умер28 августа 2020 года после четырехлетней борьбы с раком.