Комиссию Горсовета Новосибирска отменили из-за болезни депутатов

Комиссию Горсовета Новосибирска отменили из-за отсутствия кворума, депутат Наталья Пинус считает, что это из-за болезни депутатов.

«Завтра не будет комиссии по Горхозяйству в Совете депутатов. Нет кворума. Депутаты болеют», — написала депутат на странице в Facebook Наталья Пинус. Судя по фотографиям с других заседаний комиссий, большинство депутатов на них сидели без масок.

Как сообщила Sibnet.ru сотрудница пресс-службы Горсовета, информации о причинах отсутствия кворума нет, и данных о том, что депутаты болеют тоже. Она добавила, что обязательно состоится сессия Горсовета 28 октября.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области, в свою очередь, планируют на второй сессии принять законопроекты, позволяющие им работать удаленно, в том числе принимать законы.