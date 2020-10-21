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Комиссию Горсовета Новосибирска отменили из-за болезни депутатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Горсовет Новосибирска

Комиссию Горсовета Новосибирска отменили из-за отсутствия кворума, депутат Наталья Пинус считает, что это из-за болезни депутатов.

«Завтра не будет комиссии по Горхозяйству в Совете депутатов. Нет кворума. Депутаты болеют», написала депутат на странице в Facebook Наталья Пинус. Судя по фотографиям с других заседаний комиссий, большинство депутатов на них сидели без масок.

Как сообщила Sibnet.ru сотрудница пресс-службы Горсовета, информации о причинах отсутствия кворума нет, и данных о том, что депутаты болеют тоже. Она добавила, что обязательно состоится сессия Горсовета 28 октября.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области, в свою очередь, планируют на второй сессии принять законопроекты, позволяющие им работать удаленно, в том числе принимать законы.

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нина90

Ростелеком готовься к потере клиентов!

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В этой стране что - нибудь вообще дешевеет?!!

лачинов

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Ропаи Ропаи

Опыт южных соседей ничему не научил Белоруссию?А мне позиция Европы нравится.У них на улицах среди бела...

WSG0600-164-164

Правильно и вакцину не покупайте!!!